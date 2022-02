Tribunal Penal Internacional já recebeu queixa contra Bolsonaro

O Tribunal Penal Internacional (TPI) já recebeu a queixa contra o presidente brasileiro Jair Bolsonaro por crimes contra a Humanidade na gestão da pandemia de Covid-19.





A queixa, apresentada ao TPI pela própria comissão do Senado que investigou os erros e omissões do governo na gestão da Covid-19, acusa Bolsonaro de prevaricação, incitamento ao crime, infração continuada de medidas sanitárias e crime de responsabilidade, entre outros delitos. A investigação acusa ainda antigos e atuais ministros, empresários e até os filhos do presidente de terem contribuído para as mais de 630 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil, boicotando medidas preventivas, divulgando notícias falsas sobre vacinas e defendendo o uso de medicamentos ineficazes contra o coronavírus.