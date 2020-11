Tribunal Provincial de Luanda julga quatro pastores da IURD por agressão e desacato às autoridades

O Tribunal Provincial de Luanda começou a julgar esta segunda-feira quatro pastores, um brasileiro e três angolanos, da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), pelos crimes de agressão e desacato às autoridades, noticiou a imprensa local.

Segundo a agência noticiosa angolana, Angop, além dos pastores estão arrolados quatro seguranças de uma empresa privada, que prestam serviço no condomínio onde moram os pastores da IURD.

Na semana passada, os seguranças tentaram apaziguar um desentendimento entre membros da igreja, devido ao impedimento de acesso a uma das residências do condomínio.

Os arguidos, que são acusados de terem agredido e proferido injúrias contra o comandante da esquadra de Talatona, começaram hoje a ser ouvidos, tendo ficado concluída a audição de todos os pastores. Três deles negaram todas as acusações.

A IURD tem estado envolvida, desde novembro do ano passado, em várias polémicas em Angola, depois de um grupo de dissidentes se ter afastado da direção brasileira, tendo as tensões se agudizado, em junho deste ano, com a tomada de templos pela ala reformista, entretanto constituída numa Comissão de Reforma de Pastores Angolanos, com troca de acusações mútuas relativas à prática de atos ilícitos.

Os angolanos, liderados pelo bispo Valente Bezerra, afirmam que a decisão de romper com a representação brasileira em Angola, encabeçada pelo bispo Honorilton Gonçalves, fiel ao fundador Edir Macedo, se deveu a práticas contrárias à religião, como a realização de vasectomias, castração química, racismo, discriminação social, abuso de autoridades, além da evasão de divisas para o exterior.

As alegações são negadas pela IURD Angola que, por seu lado, acusa os dissidentes de "ataques xenófobos" e agressões a pastores e intentou também processos judiciais contra os dissidentes.

Na sequência das investigações levadas a cabo pelas autoridades judiciais angolanas, foi ordenado, em setembro, o encerramento e apreensão de todos os templos da IURD em Angola - só em Luanda foram fechados 211 edifícios.