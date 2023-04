Tribunal rejeita pedido de Bolsonaro para levantar sigilo em processo de inelegibilidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)brasileiro rejeitou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para o levantamento do sigilo sumário imposto num caso em que o Ministério Público Eleitoral (MPE) pede a inelegibilidade do ex-Presidente.

De acordo com o portal de notícias 'Metrópoles', o juiz do TSE Benedito Gonçalves rejeitou na quinta-feira a petição da defesa de Bolsonaro, que tinha mencionado pedidos da imprensa para saber detalhes do processo e do parecer do MPE.

Os advogados disseram na petição que "têm recebido inúmeros pedidos formulados por profissionais da imprensa escrita e televisionada para disponibilização e acesso às alegações finais apresentadas, para fins de contraponto jornalístico".