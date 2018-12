Tribunal rejeitou pedido de holandês que queria ser 20 anos mais novo

Emile Ratelband tem 69 anos que queria ver a sua idade alterada para 49 para atrair mais mulheres no Tinder.

O pensionista holandês de 69 anos que iniciou um processo para reduzir legalmente a sua idade em 20 anos viu o seu pedido ser recusado pelos tribunais . Emile Ratelband referia que não se "identificava" com a sua idade e, com a queixa, pretendia trabalhar durante mais tempo e atrair mais mulheres no Tinder.O caso foi conhecido no passado mês, quando o orador motivacional e figura pública na Holanda argumentou que, se as pessoas transgéneros podem mudar de sexo, ele também lhe deveria ser permitido modificar a sua data de nascimento. Para tal, Emile Ratelband referiu que os seus próprios médicos garantiam que a sua idade biológica era de 45 anos.Depois das autoridades holandesas recusarem corrigir os documentos de Ratelband, o homem decidiu processá-las por discriminação. O caso seguiu para o tribunal da cidade de Arnhmen, onde os juízes recusaram agora os argumentos do holandês. "Se o pedido do senhor Ratelband fosse concedido, os limites legais de idade tornar-se-iam insignificantes", afirmaram os juízes, referindo-se a bases legais como o direito de voto."Ratelband está em liberdade para se sentir 20 anos mais novo do que a sua idade real mas alterar a sua data de nascimento faria com que 20 anos de registos de nascimentos, mortes e casamentos desaparecessem. Teria um sem número de implicações legais e sociais."Nascido a 11 de Março de 1949, Ratelband queria ver a sua data de nascimento mudada para 20 anos depois – 11 de Março de 1969. "Quando tenho 69 anos, sou limitado. Se tiver 49, então posso comprar uma nova casa, guiar um carro diferente. Posso aguentar mais trabalho. E quando estou no Tinder e aparece lá que tenho 69 anos, ninguém me contacta. Quando tenho 49, com a cara que eu tenho, estarei numa posição confortável", explica, acrescentando que as empresas ficam reticentes em contratar pessoas em idade de reforma.