Tribunal russo rejeita recurso e mantém sentença de nove anos de prisão para basquetebolista norte-americana

Um tribunal russo negou esta terça-feira o recurso da basquetebolista norte-americana Brittney Griner e mantém a sentença de nove anos por tráfico de droga.Griner foi detida no aeroporto de Moscovo, a 17 de fevereiro, por ter em posse cigarros eletrónicos à base de canábis, alegadamente prescritos por médico. Pela lei russa, arrisca-se a 10 anos de prisão, mas os seus advogados tinham pedido a absolvição ou, pelo menos, uma redução da sentença, o que, segundo eles, era desproporcionado em relação à infração e em desacordo com a prática judicial russa.A juíza presidente disse que o veredicto foi mantido "sem alterações", excepto para a contagem do tempo cumprido em prisão preventiva como parte da sentença.