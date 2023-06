Tribunal sueco começa a julgar turco acusado de "financiamento ao terrorismo do PKK"

Um tribunal de Estocolmo começou esta terça-feira a julgar um cidadão turco acusado de "tentativa de financiamento do terrorismo" do movimento armado curdo PKK, indicou o advogado da defesa.

O julgamento não tem precedentes e ocorre numa altura em que a Suécia tenta convencer a Turquia a dar "luz verde" à adesão na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

"É possível que [o meu cliente] tenha tido contactos com pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão [PKK], mas ele próprio não tem ligações" com o movimento, declarou ao tribunal o advogado de defesa Ilhan Aydin.