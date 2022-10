O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, juiz Alexandre de Moraes, está a pressionar Lula da Silva e Jair Bolsonaro para tentar elevar o nível da disputa presidencial na segunda volta, no dia 30. Moraes convocou os advogados das candidaturas para lhes apresentar um plano e acabar com a ‘baixaria’.









Moraes pediu aos candidatos, que têm preferido ataques pessoais, com acusações recíprocas de ligação ao crime organizado e insinuações familiares, que passem a apresentar propostas concretas aos eleitores. Pediu ainda para acabarem com notícias falsas e com as reações à propaganda do rival.