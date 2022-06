As 38 pessoas sequestradas na sexta-feira em Porto Príncipe por um grupo criminoso, quando viajavam para o sul do Haiti, foram libertadas no sábado, informou uma associação de motoristas.

"Os passageiros que tinham sido raptados foram libertados e os dois autocarros recuperados a 11 de junho", escreveu a Associação de Proprietários e Motoristas do Haiti (APCH) na rede social Twitter.

A APCH não revelou se foi exigido algum resgate por parte dos raptores.