Talibãs incendiaram os postos de controlo.

Por Lusa | 08:32

As autoridades afegãs anunciaram que ataques do grupo extremista Talibã a dois postos de controlo na província de Baghlan, norte do país, resultaram na morte de 30 soldados e polícias.

O chefe do conselho provincial, Mohammad Safdar Mohseni, disse que os talibãs incendiaram os postos de controlo após o ataque, na terça-feira, no distrito de Baghlan-I Markazi.

Dilawar Aymaq, um parlamentar de Baghlan, confirmou os ataques.