A polícia grega deteve três homens por tentarem vender uma estátua da deusa grega Hécate, no valor de 40 mil euros.De acordo com a Euronews, acredita-se que a estátua de mármore tenha feito parte do Império Romano. O esquema dos homens foi descoberto quando um membro da investigação se fez passar por um possível comprador da obra de arte.Os dois indivíduos, ambos de 56 anos, foram detidos e, em comunicado, as autoridades revelam que a estátua em questão é "extramemente rara".