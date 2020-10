Trio de mulheres recusa-se a usar máscara a bordo de avião

Uma mulher britânica foi fortemente criticada após publicar uma selfie com duas amigas nas redes sociais, onde surgem sem máscara a bordo de um avião em Berlim, avança o jornal britânico Daily Star.

Charisse Burchett publicou a fotografia na rede social Twitter com a seguinte legenda: "Tivemos um impasse de 10 britânicos sem máscara no aeroporto de Berlim... a polícia não nos conseguiu obrigar a usar máscara. O nosso último protesto em solo alemão. Adoro esta foto atrevida".





We had a 10 Brit maskless stand off at Berlin airport.....police and authorities could not make us wear masks....our last protest on German soil

I love this cheeky photo pic.twitter.com/TuAzt2AuAJ