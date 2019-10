TripAdvisor cancela venda de bilhetes para atrações com baleias e golfinhos em cativeiro

O TripAdvisor anunciou que vai deixar de vender bilhetes para atrações que criam ou importam baleias e golfinhos em cativeiro utilizados para exposição pública.

A empresa e sua subsidiária Viator vão encerrar as relações comerciais com instalações que não possuam ambientes alternativos para cetáceos em cativeiro. Esta medida vai afetar as principais atrações e aquários de todo o mundo.

"As empresas terão de se comprometer publicamente em interromper toda a criação e importação de cetáceos para exibição com efeito imediato ou em desenvolver modelos alternativos, como ambientes à beira-mar para a população de cetáceos em cativeiro que já estão sob os seus cuidados", afirmou James Kay, diretor das comunicações corporativas da TripAdvisor.

Segundo o jornal The Guardian, o site de viagens acredita que os parques devem adotar uma política rígida de proibição de reprodução, não devem treinar os seus animais para espetáculos e devem proibir todas as formas de interação física entre os visitantes e os animais.

As associações e grupos de proteção animal elogiaram a decisão da empresa como um passo na direção certa. "Isso envia uma mensagem clara a outras empresas de viagens de que devemos acabar com essa indústria cruel de uma vez por todas", afirmou Nick Stewart, da World Animal Protection. "Juntos podemos garantir que esta é a última geração de golfinhos mantidos em cativeiro para entretenimento", disse ainda.