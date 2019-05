Tripulação da TAP eleita a mais bonita do mundo pelo segundo ano consecutivo

A tripulação da companhia aérea portuguesa TAP foi eleita a mais bonita do mundo pelo segundo ano consecutivo, segundo uma distinção da revista britânica Monocle, tendo também recebido este prémio em 2018."Parece um pouco 1950 falar-se sobre uma tripulação atraente, mas vamos ser honestos, quem não gosta de ser servido por uma pessoa bonita, com um sorriso simpático e um brilho nos olhos?", pode ler-se na edição impressa da revista.Os editores da revista escolhem anualmente as "descobertas preferidas no mundo das viagens" em 50 categorias, com o objetivo de comemorar os melhores serviços e os melhores destinos de viagem.Um vídeo publicado no Facebook da companhia aérea mostra como decorreu a entrega da distinção.