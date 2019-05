Tripulação portuguesa do NRP Zaire ajuda a combater incêndio em navio no porto de São Tomé

A tripulação portuguesa do NRP Zaire, navio que está há um ano em São Tomé e Príncipe em missão de capacitação da guarda costeira local, teve hoje de intervir num incêndio num navio no pequeno porto de São Tomé, na baía Ana Chaves.O navio Ville Abidjan estava atracado e teve um princípio de incêndio na cozinha, que foi dado como incontrolável pelas 12h30.O NRP Zaire disponibilizou material para combate a incêndios e carregamento de botijas de ar para quem apagava o fogo no interior do navio.De acordo com fonte do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os militares portugueses apoiaram ainda "nas fronteiras de arrefecimento " e "ao nível técnico de combate a incêndios a bordo de navios ", em virtude da falta de conhecimentos específicos por parte das autoridades locais.