Morreu um marinheiro infetado com coronavírus a bordo do USS Theodore Roosevelt, nos EUA.





Em declarações à CNN, um oficial de defesa dos EUA afirmou que quatro marinheiros foram já transferidos do navio para o hospital.

"No fim de semana, outros quatro marinheiros do navio Theodore Roosevelt foram admitidos no hospital para monitorização. Todos estão em condições estáveis, nenhum em Unidades de Cuidados Intensivos ou ligado a ventiladores", confirmou o oficial.