Um tripulante da British Airways morreu à frente dos passageiros quando o avião se preparava para descolar, no aeroporto de London Heathrow, na noite de Passagem de Ano, a 31 de dezembro, avança o The Mirror.O avião, que ia viajar com destino a Hong Kong, teve de regressar à zona de embarque para que o tripulante de 52 anos pudesse ser socorrido.Um dos passageiros a bordo do avião e uma equipa médica tentaram ajudar a vítima, mas o homem acabou por morrer.O voo acabou por ser cancelado.