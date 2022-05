Trisal quer registar filho com o nome das duas mães mas lei não permite

Um trisal brasileiro quer registar o filho com o nome das duas mães mas está a ser impedido pela lei do Brasil, dado que isso só é permitido através de um pedido judicial de multiparentalidade, que envolve um vínculo afetivo com a criança.O advogado do trisal, Frederico Glitz, explica que o "direito legislado não prevê estas famílias" e que isto se trata de uma "novidade que a legislação ainda não acompanhou".Priscila Mira não pode assim dar o seu nome à bebé, que ficará registada com o nome de Marcel Mira e Regiane Gabarra, os pais biológicos.Priscila e Marcel estiveram casados durante 13 anos mas o trisal decidiu levar a cabo o divórcio para concluir um novo casamento entre Marcel e Regiane, de forma a assegurar os direitos enquanto pais biológicos relacionados com planos de saúde e heranças.