Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Troca de tiros mata estudante e fere outro no Alabama

A polícia está a investigar o motivo do tiroteio.

07.03.18

Um jovem morreu e outro ficou ferido num tiroteio acidental no Alabama, EUA, esta quarta-feira. Ao que tudo indica, uma discussão entre dois estudantes acabou numa troca de tiros. A vítima mortal morreu no hospital.



Um funcionário da escola também recebeu tratamento no local por apresentar ferimentos ligeiros.



A escola foi fechada pela polícia e os alunos retirados. A polícia está a investigar as circunstâncias do tiroteio, segundo avança a RT.