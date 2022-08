O valor das trocas comerciais em yuan entre a China e o resto do mundo aumentou 16,6% em julho, em termos anuais, informou este domingo a Administração Geral das Alfândegas da China.

Em particular, as exportações aumentaram 23,9%, um ritmo muito mais rápido do que as importações (+7,4%).

No sétimo mês do ano, o comércio com outros países totalizou 3,81 biliões de yuan (552 931 milhões de euros).