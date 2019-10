Tropas norte-americanas saem da Síria para o Iraque

Cerca de mil militares das tropas norte-americanas vão retirar-se do norte da Síria e serão transferidas para o oeste do Iraque. A garantia é do secretário da Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper.



De acordo com Esper, esta transferência tem como objetivo evitar o ressurgimento do Daesh com missões antiterroristas específicas.







Ancara vê uma das milícias proeminentes das forças curdas como terrorista e deseja criar uma "zona segura" dentro da Síria. A Turquia concordou na quinta-feira interromper sua ofensiva até à noite de terça-feira, dando aos combatentes curdos tempo para se retirarem da fronteira.

Porém, este domingo, a Turquia afirmou que um de seus soldados foi morto e outro ferido num ataque curdo perto da cidade síria de Tal Abyad.

Segundo a BBC, há relatos de que os combatentes curdos tenham começado a sair da cidade síria de Ras al-Ain este domingo. Há ainda relatos que dizem que forças turcas se encontram agora no controlo naquela cidade.

Este pode ser o início de uma retirada mais ampla sob o acordo de cessar-fogo declarado pelos EUA.