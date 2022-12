Tropas russas concentradas em capturar Donetsk

Os esforços do exército russo na Ucrânia estão atualmente concentrados na captura de toda a região de Donetsk, no leste do país, anunciou esta quinta-feira o comandante das Forças Armadas da Rússia, general Valery Guerasimov.

"A situação na linha da frente estabilizou, os principais esforços das nossas tropas estão concentrados em completar a libertação do território da República Popular de Donetsk" pelos separatistas pró-russos, disse Guerassimov, citado pela agência francesa AFP.

Guerassimov disse que a linha da frente com as forças ucranianas tem atualmente 815 quilómetros de extensão.