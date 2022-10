Tropas russas partem para a Bielorrússia para formar grupo militar regional

Tropas russas devem chegar "nos próximos dias" à Bielorrússia para formar um grupo militar regional perante o aumento das tensões com a vizinha Ucrânia, informou esta sexta-feira o Ministério da Defesa da ex-República soviética.

"Nos próximos dias, as tropas russas que formam o Grupo Militar Regional começarão a chegar ao território da Bielorrússia", anunciou Victor Tumar, representante do Estado-Maior do Exército da Bielorrússia, em comunicado.

Os soldados russos irão participar em atividades de treino militar destinadas a "aumentar o nível de desempenho das missões na defesa da União Estatal" Rússia-Bielorrússia.