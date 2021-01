Trump abandona Washington ao som de ‘My Way’ (À Minha Maneira), de Sinatra, tocado na base aérea de Andrews, no Maryland

Marine One

Trump desejou ainda boa sorte à nova admnistração, defendendo que "têm a base para fazer algo realmente espetacular".







Trump deverá estar já na Florida na altura em que Joe Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris tomarem posse qao final da manhã desta quarta-feira (cerca das 16h30 em Lisboa).

O ainda presidente dos EUA, Donald Trump, deixou esta quarta-feira Washington, nos EUA, ao som de ‘My Way’ (À Minha Maneira), de Sinatra, tocado na base aérea de Andrews, no Maryland.O chefe de Estado norte-americano cumpriu a promessa feita a 8 de janeiro de não participar na tomada de posse do presidente eleito, Joe Biden, que decorre esta quarta-feira junto ao Capitólio, na capital norte-americana.Trump chegou à base aérea no helicóptero, acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, que deixou algumas palavras aos cidadãos."Ser a voss primeira-dama foi a minha maior honra. Obrigada pelo vosso amor e apoio. Estarão sempre nos meus pensamentos e orações. Deus vos abençoe a todos. Deus abençoe as vossas famílias. E Deus abençoe esta bela Nação. Obrigada", afirmou.Na despedida da Casa Branca, o ainda presidente refere que o que a sua administração fez "foi incrível" e "fora do normal"."Vocês são pessoas incríveis. Este é um ótimo país. Foi a minha maior honra e privilégio ter sido vosso presidente", afirmou o presidente na despedida.