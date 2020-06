Trump acredita que norte-americanos usam máscara para mostrarem que não gostam dele

Donald Trump, o presidente dos EUA, disse em declarações ao Wall Street Journal que acredita que algumas pessoas usam máscara não para se protegerem do coronavírus mas sim para demonstrarem o seu desagrado perante ele.Durante a entrevista, o líder do governo norte-americano demonstrou ainda a sua desaprovação perante o uso de máscaras, alegando que a prática possa potenciar ainda mais a transmissão do coronavírus, em vez de a quebrar."Eles colocam os dedos na máscara, tocam nos olhos e no nariz e depois não sabem como apanharam o vírus", disse.Estas declarações polémicas surgem na mesma semana em que Trump sugeriu parar de fazer testes à Covid-19 para diminuir o número de novos casos de coronavírus no país.O chefe de Estado dos EUA culpa o aumento da testagem pelo aumento dos novos casos e internamentos e continua a pressionar os governadores a reabrir os vários estados apesar da doença se continuar a espalhar rapidamente no país.Os Estados Unidos são atualmente o país com maior número de casos e mortes pelo vírus. Apesar disso, Donald Trump prepara-se para o desconfinamento e urge os governadores a reabrirem a economia.