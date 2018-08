Trump acusa ex-advogado Michael Cohen de "inventar histórias"

Presidente norte-americano diz que o objetivo é conseguir um "acordo" judicial.

Por Lusa | 15:23

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou esta quarta-feira o seu ex-advogado pessoal Michael Cohen de "inventar histórias" para conseguir um "acordo" judicial.

O comentário do Presidente, escrito esta quarta-feira no Twitter, refere-se à audiência de terça-feira, num tribunal federal, em que Cohen admitiu ter pagado a duas mulheres "a pedido do candidato" Donald Trump e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais de 2016.

A admissão de Cohen implica que o Presidente norte-americano poderá ter cometido um crime, mas Trump escreveu esta quarta-feira no Twitter que as ações de Cohen "não são crime".