Trump admite adiar a cimeira com Kim Jong-Un

Presidente dos EUA diz acreditar na "seriedade" do líder da Coreia do Norte, mas encontro pode não ocorrer.

Por Cátia Andrea Costa / SÁBADO | 17:52

O presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu a possibilidade de ter que adiar o encontro com o homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-Un.

Esta terça-feira, o líder da Casa Branca disse acreditar na "seriedade" do regime de Pyongyang relativamente à desnuclearização da Coreia do Norte. Mas afirmou também, segundo a Euronews, que a cimeira marcada para 12 de Junho "pode decorrer mais tarde".

A não realização da histórica cimeira começou a ser falada depois das últimas declarações do Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, John Bolton - que sugerem que o "modelo líbio" de desnuclearização, em troca do levantamento de sanções económicas e políticas, poderia ser usado na Coreia do Norte -, e dos exercícios militares conjuntos dos EUA e Coreia do Sul, que levaram Pyongyang a suspender as conversações diplomáticas.



Tais decisões criaram dúvidas sobre o empenho do país relativamente ao abandono do programa nuclear.



A Coreia do Norte rejeitou completamente a proposta de Bolton e garantiu que quer uma desnuclearização progressiva do país, contrariamente ao que se passou com a Líbia, e levantamento de sanções económicas.

Em entrevista à Fox News, o vice-presidente Mike Pence já avisara que Donald Trump pode sempre mudar de posição relativamente à cimeira: "Seria um grande erro de Kim Jong-un pensar que pode brincar com Donald Trump".



Quando questionado se o presidente norte-americano estaria disposto a cancelar o encontro se os termos não fossem cumpridos, Pence respondeu que "não tinha dúvidas" que sim.