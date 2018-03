Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump afasta Tillerson após meses de tensão

Desavenças eram conhecidas e no outono de 2017 o secretário de Estado terá chamado “idiota” ao presidente.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente dos EUA, Donald Trump, despediu esta terça-feira o secretário de Estado Rex Tillerson e nomeou para o seu lugar o diretor da CIA, Mike Pompeo, que deverá tomar posse no final do mês.



O afastamento de Tillerson, que soube do facto ao chegar de um périplo por África, segue-se a meses de divergências. No outono passado as tensões culminaram na polémica do alegado insulto de Tillerson, que terá chamado "idiota" a Trump.



Tillerson diz que só recebeu o telefonema do presidente três horas depois de um ‘tweet’ anunciar ao mundo o seu despedimento. A Casa Branca tem versão diversa e garante que Tillerson foi informado na sexta-feira. Trump, por seu lado, assegura que a saída era debatida entre ambos "há muito tempo", pois discordavam em muitas coisas.



"O acordo com o Irão, por exemplo, eu penso que é mau, mas para ele parece estar bem", explicou o presidente, que mantinha também divergências relativamente à Rússia e à Coreia do Norte.



Neste último caso, Trump decidiu na semana passada reunir-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, enquanto Tillerson estava em África. Como fez questão de sublinhar, não consultou o secretário de Estado. Aliás, este dissera dias antes que conversações diretas com o regime de Pyongyang não estavam na agenda mais próxima dos EUA.



Mike Pompeo substitui Tillerson na diplomacia

O sucessor de Tillerson na chefia da diplomacia dos EUA é o diretor da CIA, Mike Pompeo. "Estamos sempre no mesmo comprimento de onda", disse Trump sobre Pompeo, com quem diz ter "uma relação muito boa". Formado na academia militar de West Point, especializou-se em engenharia mecânica. Foi congressista republicano pelo Kansas e em 2014 defendeu como "patriotas" os agentes da CIA que torturaram detidos.



Haspel é a primeira mulher a liderar CIA

A remodelação do governo de Donald Trump deixa na liderança da CIA Gina Haspel. A até agora vice-diretora da agência de espionagem ocupa o lugar deixado vago por Mike Pompeo, que vai chefiar a diplomacia. Haspel foi alvo de um inquérito do Senado que descobriu que ela chefiou, em 2002, uma prisão secreta da CIA na Tailândia onde os presos eram submetidos a afogamentos simulados.