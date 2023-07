Trump alvo de novas acusações que diz serem "ridículas"

O ex-Presidente dos Estados Unidos ridicularizou as novas acusações judiciais de que foi alvo, num comício no estado da Pensilvânia, chave para as eleições de 2024.

"Abriram a caixa de Pandora ao acusarem-me com estas acusações ridículas", advertiu Donald Trump, que continua a ser o favorito à nomeação presidencial republicana para as eleições de 2024, nas quais enfrentaria o atual detentor do cargo, o democrata Joe Biden.

O comício realizou-se no sábado, depois de o procurador especial Jack Smith ter anunciado, na quinta-feira, três novas acusações contra Trump, no caso de manipulação indevida de documentos confidenciais, pelo qual foi indiciado no mês passado, na Flórida.