Trump ameaça retirar Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje retirar o seu país da Organização Mundial do Comércio (OMC), que critica pelo alegado tratamento de favor à China em detrimento dos Estados Unidos."Sairemos se for preciso", disse Trump, dirigindo-se a empregados de uma empresa química da sociedade Shell, na Pensilvânia.Não é a primeira vez que o Presidente dos Estados Unidos ameaça sair da OMC, instituição que durante a campanha eleitoral que o levou à Casa Branca classificou como "caduca".No verão de 2018, Trump considerou que a OMC "maltratava" os Estados Unidos desde há vários anos e que se esse comportamento não mudasse Washington "poderia retirar-se".Em julho passado, Trump exigiu reformas no seio da OMC para que deixasse de conferir tratamentos mais favoráveis aos países em desenvolvimento.