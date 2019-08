Trump anuncia que EUA e China vão negociar novo acordo comercial em breve

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que os Estados Unidos retomarão "muito em breve" as negociações comerciais com a China, depois de uma nova escalada de tensão nos últimos dias entre os dois gigantes económicos.Trump disse que o seu Governo recebeu uma comunicação das autoridades chinesas indicando o desejo de voltar à mesa das negociações para discutir um acordo comercial."A China ligou ontem à noite (...). Disse: 'vamos voltar para a mesa de negociação', logo, voltaremos (...). Vamos começar a negociar novamente muito em breve", disse Trump à margem da cimeira do G7, em Biarritz, no sudoeste da França."Acho que vamos ter um acordo, porque agora estamos a lidar nos termos adequados. Eles entendem e nós entendemos", disse Trump, acrescentando: "Esta é a primeira vez que eu os vejo a querer realmente fazer um acordo. E eu acho que é um passo muito positivo".O presidente norte-americano disse que vai falar mais sobre a China durante esta segunda-feira.Trump e o Presidente chinês concordaram em junho retomar as negociações. Contudo, as negociações terminaram em julho em Xangai sem indicação de progresso. Os negociadores conversaram por telefone este mês e devem encontrar-se novamente em Washington no próximo mês.Na semana passada, Trump aumentou as tarifas sobre a China depois de os chinesesu algumas importações dos EUA em retaliação a uma rodadas de imposições anteriores de Trump.Trump também ordenou que as empresas dos EUA encontrassem alternativas para fazer negócios na China.A cimeira do G7, que junta os dirigentes da França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá e Japão, deve terminar esta segunda-feira ao meio-dia.