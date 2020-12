Trump anuncia que procurador-geral vai deixar a Casa Branca após vitória de Joe Biden como presidente dos EUA

O Procurador-Geral dos Estados Unidos da América (EUA), William Barr, comunicou ao Presidente cessante, o republicano Donald Trump, que vai abandonar o cargo em 23 de dezembro, e será substituído por Jeff Rosen.

A demissão de Bill Barr foi anunciada através de uma publicação do ainda chefe de Estado norte-americano na rede social Twitter: "O Bill vai sair [do cargo de Procurador-Geral dos EUA] pouco antes do Natal para passar os feriados com a família."

Donald Trump acrescentou que Barr vai ser substituído por Jeff Rosen, "uma pessoa excecional" que era até agora procurador-geral adjunto.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...