Trump aprova extensão temporária do fundo de emergência ao comércio

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou uma nova lei que permite a extensão temporária do subsídio de emergência para os pequenos comerciantes afetados pela pandemia do novo coronavírus, noticia a agência Associated Press (AP).

Segundo a AP, a nova lei prolonga o programa, que terminou a 30 de junho, até 09 de agosto.

A lei foi aprovada em março pelo Congresso norte-americano, tendo já sido alvo de duas alterações, a primeira para acrescentar mais verbas e a segunda para permitir uma maior flexibilização na utilização do fundo, apesar de algumas críticas entre os republicanos, base de apoio de Trump.

Cerca de 130 mil milhões dos 660 mil milhões de dólares (cerca de 115.650 milhões dos 587.139 milhões de euro) destinados ao programa continuam disponíveis para os pequenos comerciantes elegíveis que procuram diretamente os subsídios federais para o pagamento aos respetivos funcionários e para outras despesas, como a renda dos estabelecimentos comerciais.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (129.437) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,79 milhões), pelo novo coronavírus, SARS-CoV-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 526 mil mortos e infetou mais de 11 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.