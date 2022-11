Donald Trump foi o maior derrotado nas eleições intercalares de terça-feira passada, porque, apesar de o Partido Republicano ter vantagem na eleição para a Câmara dos Representantes, poderá não conseguir a maioria do Senado, onde os democratas estão mais perto do objetivo. Por outro lado, no seu estado de residência, o ex-Presidente americano já tem um poderoso rival no seu partido para a corrida à Casa Branca, o governador da Florida Ron DeSantis. Mas Trump não perde tempo e já ataca o rival, tentando menosprezá-lo.









DeSantis registou uma vitória esmagadora na sua reeleição e nos círculos influentes do Partido Republicano é visto como uma alternativa ganhadora à campanha presidencial do milionário do imobiliário e dos reality shows televisivos que há dois anos foi afastado da Casa Branca.

Trump lembrou que em 2017, quando concorria pela primeira vez na Florida, DeSantis “estava com baixos índices de popularidade, más sondagens e não tinha dinheiro”, mas disse que se o então Presidente o apoiasse, poderia ganhar.









Leia também Biden impopular e criticado sai reforçado da noite eleitoral dos EUA Trump acrescentou que melhorou a campanha do então candidato, que acabaria por ganhar. O ex-Presidente atacou o caráter e a lealdade do político influente da Florida.

Na véspera das eleições, Trump tinha anunciado importantes revelações para o próximo dia 15 de novembro. Ainda não se sabe se o banho de água fria que sofreu terça-feira fará mudar o seu discurso.