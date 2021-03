Trump ataca políticas de imigração de Biden

O ex-presidente Donald Trump lançou ontem um duro ataque contra as políticas de imigração do seu sucessor na Casa Branca, Joe Biden, acusando o democrata de "desrespeitar o seu juramento de defender a Constituição e a Lei" ao permitir um "autêntico tsunami de imigração ilegal" na fronteira com o México.Quase 100 mil pessoas foram apanhadas pelos Serviços de Imigração a tentar atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os EUA no mês passado, o maior número desde 2019, com muitos imigrantes a tentarem aproveitar a prometida suavização das regras de imigração prometida por Biden, que anulou várias das medidas restritivas impostas por Trump mal tomou posse, em janeiro.Segundo Trump, a situação na fronteira "está completamente fora de controlo" devido à anulação da política de tolerância zero imposta no seu mandato. "Nunca tivemos uma situação como esta na fronteira, mas o mais importante é o que está prestes a acontecer: imigrantes ilegais de todos os cantos do Planeta vão atravessar a nossa fronteira e nunca serão devolvidos", acusou Trump, instando Biden a "manter a imigração ilegal, o crime e o vírus da China fora dos EUA".Este foi o ataque mais duro lançado pelo ex-presidente contra as políticas da Administração Biden, no que parece ser uma antevisão daquilo que está por vir nos próximos tempos, com Trump a fazer marcação cerrada ao sucessor já a pensar nas presidenciais de 2024.