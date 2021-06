Trump avisa que sobrevivência dos Estados Unidos depende de vitória republicana

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump avisou, no sábado, que "a sobrevivência da América" depende de uma vitória republicana nas eleições legislativas do próximo ano.

No primeiro discurso televisivo em meses, proferido na convenção do Partido Republicano, na Carolina do Norte, Trump usou a mesma música da campanha das presidenciais de 2020, mas o tom perante mais de um milhar de pessoas foi mais contido do que o usado nos comícios.

"A sobrevivência da América depende da nossa capacidade de eleger republicanos a todos os níveis, começando em meados do próximo ano", disse.