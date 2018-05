Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump cancela cimeira e retoma ameaças

Presidente dos EUA diz que "raiva e hostilidade" de Pyongyang o levaram a cancelar encontro histórico com Kim Jong-un.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O presidente Donald Trump cancelou esta quinta-feira de forma abrupta a histórica cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un marcada para 12 de junho em Singapura, acusando o regime de Pyongyang de "raiva e hostilidade" para com os EUA. Cai assim por terra, pelo menos nos próximos tempos, a esperança de uma solução negociada para a tensão na península Coreana.



"Tristemente, com base na tremenda raiva e hostilidade aberta manifestada no seu mais recente comunicado, considero inapropriado, nesta altura, manter este encontro planeado há tanto tempo", escreveu Trump numa carta enviada a Kim Jong-un. Na origem da decisão está um comunicado do regime norte-coreano que chama "estúpido" ao vice-presidente dos EUA, Mike Pence, por insistir em comparar a situação da Coreia do Norte com a da Líbia e ameaça com um conflito nuclear.



"Os EUA devem decidir se querem encontrar-se connosco à mesa das negociações ou num frente a frente nuclear", diz o comunicado, o que foi encarado por Washington como uma ameaça inaceitável.



"Vocês gabam-se da vossa capacidade nuclear, mas a nossa é tão poderosa que espero por Deus que nunca tenha de ser usada", respondeu Trump em tom ameaçador, lembrando que as Forças Armadas dos EUA "estão mais preparadas do que nunca".



Instalações nucleares destruídas

Horas antes do anúncio de Trump, a Coreia do Norte cumpriu a promessa de desmantelar o complexo nuclear de Punggye-ri, onde foram realizados os seus testes nucleares. Perante o olhar atento de mais de duas dezenas de jornalistas internacionais, fortes explosões fizeram colapsar os túneis e galerias subterrâneas sob o Monte Mantap, tendo ainda sido destruídas várias instalações à superfície, incluindo centros de controlo e postos de vigilância. Técnicos garantiram que não foi libertada radiação.