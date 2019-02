Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump declara estado de emergência nacional nos EUA

Decisão dá ao presidente poderes para desviar fundos estatais para construir o muro.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Após semanas de ameaças, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que decretará emergência nacional para poder construir o muro contra imigrantes na fronteira do México sem o aval do Congresso.



Ao anunciar a decisão aos jornalistas, Trump frisou que "os muros funcionam" e explicou que os poderes de emergência vão-lhe permitir deitar mão a cerca de oito mil milhões de dólares para a obra, bem acima dos pouco mais de dois mil milhões previstos no acordo recentemente alcançado com a oposição democrata.



A decisão de declarar emergência agora, pouco antes de assinar o acordo que visa evitar um novo shutdown (fecho do governo por falta de fundos), causou surpresa e revolta entre os democratas, que descrevem o gesto como "um abuso de poder grosseiro".



"Há na nossa fronteira sul uma invasão de drogas, de gangues e de pessoas e isso é inaceitável", afirmou Trump, concluindo: "Toda a gente sabe que os muros funcionam".



Trump afirmou estar consciente de que a sua decisão vai ser alvo de processos que muito provavelmente acabarão por chegar ao Supremo Tribunal dos EUA.



PORMENORES

Medida inconstitucional

A oposição democrata acusou Trump de tomar uma decisão ilegal, "que faz a Constituição em pedaços", pois contorna os poderes do Congresso para controlar os gastos públicos. Os democratas vão desafiar a decisão nos tribunais e em votações no Congresso.



Fundos ‘desviados’

Trump deverá ir buscar os fundos para o muro ao orçamento das Forças Armadas e das agências de combate às drogas. Apesar de avultado, o montante fica muito aquém dos 23 mil milhões estimados para a construção de 3200 km de muro.