Trump defende que Governo devia criar canal televisivo para competir com CNN

Presidente dos EUA considera que canal passa uma imagem "injusta e falsa" do país no mundo.

Por Lusa | 01:52

O Presidente dos Estados Unidos defendeu na segunda-feira que o Governo deveria criar um novo canal internacional para competir com a estação televisiva CNN, que considera passar uma imagem "injusta e falsa" do país no mundo.

"Embora a CNN não esteja a sair-se muito bem nos Estados Unidos em termos de audiências, fora (...) tem muito pouca concorrência. Em todo o mundo, a CNN tem uma voz poderosa que retrata os Estados Unidos de uma forma injusta e falsa", escreveu Donald Trump na sua conta da rede social Twitter.

"Alguma coisa deve ser feita, incluindo a hipótese de os Estados Unidos começarem o seu próprio canal mundial, para mostrar ao mundo que realmente somos GRANDES!", acrescentou.





While CNN doesn’t do great in the United States based on ratings, outside of the U.S. they have very little competition. Throughout the world, CNN has a powerful voice portraying the United States in an unfair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de novembro de 2018









....and false way. Something has to be done, including the possibility of the United States starting our own Worldwide Network to show the World the way we really are, GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de novembro de 2018