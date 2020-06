Trump defende-se no Twitter de vídeo onde parece fisicamente diminuído

O Presidente dos Estados Unidos defendeu-se hoje de um vídeo em que aparece a descer uma rampa, no final de um comício, de forma periclitante, depois de ter mostrado sinais de diminuição física no discurso.

De acordo com a reportagem da agência de notícias francesa AFP, durante o discurso que proferiu na Academia Militar de West Point, perto de Nova Iorque, Donald Trump teve de segurar um copo com as duas mãos e mostrou dificuldade em proferir o nome do general Douglas MacArthur, um herói norte-americano da Segunda Guerra Mundial.

No final do discurso, as imagens mostraram o Presidente a descer uma rampa de saída do palco de forma hesitante, com pequenos e cautelosos passos, o que levou a comentários nas redes sociais sobre a saúde do chefe de Estado norte-americano.