Trump denuncia "fiasco" do inquérito parlamentar ao ataque ao Capitólio

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou esta quinta-feira o "fiasco" do inquérito parlamentar sobre o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021, que o convocará a comparecer a interrogatório sobre o seu papel nos acontecimentos.

Sem dizer se pretendia cumprir a intimação de comparência, Trump questionou porque as autoridades eleitas não o convocaram "meses atrás". "Porque esperaram até o fim, até aos últimos momentos de sua última reunião? Porque a comissão é um fiasco total que só serviu para dividir ainda mais o nosso país", escreveu na sua rede social Truth Social.

A comissão que investiga o papel de Donald Trump no ataque ao Capitólio anunciou esta quinta-feira que intimaria o ex-presidente, porque "ele é obrigado a responder por suas ações.

Donald Trump "é a pessoa no centro da história do que aconteceu em 6 de janeiro. Então, queremos ouvi-lo", disse o presidente da comissão, Bennie Thompson, durante uma audiência pública.

"Ele tem que ser responsável. Ele tem que responder por suas ações", acrescentou.

A missão do painel, formado por sete democratas e dois republicanos, é esclarecer o comportamento do presidente antes, durante e depois do ataque ao Capitólio, que chocou o mundo.

A 6 de janeiro de 2021, apoiantes de Donald Trump invadiram a sede do Congresso para tentar impedir que autoridades eleitas certificassem a vitória de seu rival democrata, Joe Biden.

Durante a audiência desta quinta-feira, a comissão desdobrou o fio condutor dos acontecimentos traçados pelas suas investigações, mostrando que o ex-presidente havia planeado "com bastante antecedência" declarar-se vitorioso nas eleições de 2020, antes mesmo que os resultados fossem conhecidos.

"A sua intenção era clara, ignorar o estado de direito e permanecer no poder", disse o republicano Adam Kinzinger.