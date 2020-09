Trump desafia regras para combater a pandemia em campanha no Nevada

O Presidente dos Estados Unidos desafiou no sábado regras que limitam o número de pessoas em locais públicos, instauradas para combater a pandemia de covid-19 no estado do Nevada, onde realizou a primeira de duas ações de campanha.

De acordo com a agência de notícias Efe, Trump falou a milhares de pessoas, a maioria sem máscara, no hangar do aeroporto da pequena localidade de Minden, apesar de o Nevada proibir eventos com mais de 50 pessoas, para limitar o risco de contágio.

"O governador do vosso estado esforçou-se muito para nos impedir de realizar este evento esta noite", disse Trump, referindo-se ao democrata Steve Sisolak.