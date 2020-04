Trump descarta responsabilidades sobre aumento de urgências depois de sugerir injeções de desinfetante

A polémica sobre as injeções de desinfetante sugeridas por Donald Trump parece não ter fim.O presidente norte-americano, Donald Trump, rejeitou esta segunda-feira qualquer responsabilidade sobre o aumento das urgências ligadas às injeções de desinfetante para combater o coronavírus, uma medida sugerida pelo próprio na semana passada.Durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, o presidente norte-americano afirmou que não aceitava a responsabilidade que lhe atribuíam sobre o aumento do número de telefonemas feitos a pedir apoio e informação sobre os desinfetantes.Recorde-se que Trump surgiu a injeção de desinfetantes em pessoas infetadas com coronavírus como forma de erradicar a doença. No dia seguinte, o presidente defendeu-se ao afirmar que a sugestão tinha sido um "comentário sarcástico".De acordo com a NPR, a Rádio Pública norte-americana, o centro de controle de envenenamentos de Nova Iorque recebeu um número elevado de chamadas no dia seguinte ao presidente especular sobre as injeções de desinfetantes domésticos.

No mesmo dia, o comissário de saúde da cidade divulgou uma mensagem a desencorajar os nova-iorquinos a levar avante a ideia.

"Os desinfetantes não se destinam à ingestão pela boca, pelos ouvidos, inalando-os de qualquer forma. Tal ato pode colocar as pessoas em grande risco", disse Oxiris Barbot num vídeo publicado para o Twitter.