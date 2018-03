Trump destitui secretário de Estado e nomeia diretor da CIA para o lugar

O presidente norte-americano, Donald Trump, demitiu o número dois da admnistração dos EUA, Rex Tillerson.

O secretário de Estado vai ser substituido no lugar pelo diretor da secreta americana, Mike Pompeo. "[O diretor da CIA] fará um excelente trabalho", afirmou Trump no Twitter.





Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!