Trump diz não ter falado sobre a morte de Khashoggi durante telefonema com príncipe herdeiro saudita

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não falou sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi durante um telefonema na sexta-feira com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman."Não o fiz porque realmente não calhou em conversa", disse Trump no programa 'Meet the Press' da NBC.A Casa Branca deu conta de que o telefonema teve como temas as tensões com Teerão e o petróleo.