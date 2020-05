Trump diz que Bolsonaro é "bom amigo" mas critica forma como presidente brasileiro está a lidar com coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, maior ídolo do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, criticou pela segunda vez esta semana a forma como o seu amigo latino-americano está a enfrentar a pandemia do coronavírus. Em conferência de imprensa na Casa Branca em Washington na noite desta quinta-feira, Trump afirmou que Bolsonaro "é um bom amigo" e que "é um ótimo homem", mas criticou a postura do governante brasileiro e chamou a atenção para a gravidade da pandemia no Brasil, que o chefe de Estado brasileiro continua a negar apesar de o Brasil registar a cada dia centenas de mortes e milhares de novos infectados por Coronavírus.

"Ele é um bom amigo meu, um óptimo homem, mas o país vive um momento muito difícil. O Brasil está muito alto (o índice de novos casos e de mortes por coronavírus). O gráfico está muito, muito alto. Lá em cima, quase vertical", disse o presidente norte-americano, que no início da pandemia, tal como Bolsonaro, negou a gravidade do avanço do coronavírus, que também considerou uma invenção da imprensa, mas depois, ao contrário do brasileiro, adotou medidas drásticas contra a doença.

Dois dias antes, tendo sempre o cuidado de não atacar Jair Bolsonaro de forma directa, Donald Trump já tinha criticado a forma como o governo presidido pelo "amigo" está a enfrentar, ou, mais precisamente, a ignorar a pandemia, que no Brasil já matou mais de seis mil pessoas e se aproxima dos noventa mil infetados. Na altura, falando sobre a pandemia na Florida, Trump já tinha dito que o Brasil estava a pagar por ter optado por um caminho diferente dos outros países latino-americanos, que adotaram medidas rígidas contra o coronavírus.

"De todos os países latino-americanos, o Brasil adotou um caminho diferente e é o que está a sair-se da pior maneira. Se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver o que aconteceu infelizmente com o Brasil. Estamos a olhar para isso bem de perto", declarou Trump terça-feira ao lado do governador do estado, Ron de Santis, avançando estar a pensar proibir os voos entre os dois países para evitar que brasileiros aumentem ainda mais a tragédia que o coronavírus já provocou nos EUA.