Trump diz que Coreia do Norte ainda é “ameaça extraordinária”

Presidente dos EUA desmente o que garantiu após a reunião com Kim Jong-un.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:10

Dez dias depois de considerar que o regime norte-coreano já não é uma ameaça, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse agora exatamente o contrário.



Ao justificar, ante o Congresso, a renovação das sanções à Coreia do Norte, Trump considerou que as políticas do regime norte-coreano "continuam a representar uma ameaça extraordinária à segurança nacional, à política internacional e à economia dos EUA".



Estas afirmações contradizem o que escreveu no Twitter no passado dia 13, um dia depois da reunião histórica, em Singapura, com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. "Já não há uma ameaça nuclear da Coreia do Norte", escreveu Trump.



Como se nunca tivesse escrito tal coisa, Trump disse na sexta-feira ao Congresso que há uma ameaça persistente por causa da "existência de um risco de proliferação de materiais físseis [fissão nuclear] utilizáveis em armas" e também por causa "das políticas do governo da Coreia do Norte".



A oposição democrata destacou estas contradições, frisando que as últimas declarações do presidente desmentem "as que proferiu aos longo das últimas semanas".



EUA suspendem manobras militares

O Pentágono anunciou este sábado a suspensão, por prazo "indefinido", de exercícios navais com a Coreia do Sul que teriam lugar nos próximos três meses.



A decisão surge depois de o presidente Donald Trump prometer acabar com esse tipo de exercícios na reunião histórica com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, no dia 12, em Singapura.



Na segunda-feira tinham já sido suspensas manobras militares conjuntas previstas para agosto.