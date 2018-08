Trump diz que dinheiro para silenciar mulheres é seu e não da campanha

Garante que só teve conhecimento dos pagamentos feitos pelo antigo advogado depois de estes terem sido efetuados.

Por SÁBADO | 22:30

O presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu, em declarações à cadeia de televisão Fox, que o dinheiro para silenciar as duas mulheres com quem teve relações é proveniente da sua fortuna e não dos fundos da campanha eleitoral. A reação do chefe da Casa Branca surgiu depois do seu antigo advogado ter admitido, perante um tribunal federal, ter pagado a duas mulheres "a pedido do candidato" Donald Trump e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais de 2016.

"Eles [dinheiros] não vieram da campanha, vieram de mim", disse Trump em entrevista à Fox que será transmitida amanhã e da qual já foram conhecidos alguns excertos. "Na verdade, a primeira coisa que perguntei foi se estes dinheiros vieram da campanha, o que poderia ter sido um pouco nebuloso", acrescentou Trump, garantindo ainda que apenas soube dos pagamentos "depois" destes terem sido feitos.

"Michael Cohen declarou-se culpado de duas acusações de violação das leis de financiamento das campanhas, que não são um crime", escreveu no Twitter, onde acusou o antigo advogado de "inventar histórias" para conseguir um "acordo" judicial.

Nas mensagens que publicou, Trump diz que não recomendaria os serviços do seu antigo advogado: "Se alguém procura um bom advogado, sugiro vivamente que não contrate os serviços de Michael Cohen!".

Na audiência de terça-feira, Michael Cohen declarou-se culpado de oito acusações e admitiu ter pagado a duas mulheres "a pedido do candidato" e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais de 2016. Cohen, advogado e empresário, deu-se como culpado em cinco acusações de fraude fiscal, uma de fraude bancária e duas de violação das leis de financiamento das campanhas eleitorais, numa audiência no tribunal federal de Manhattan, Nova Iorque.



Michael Cohen não forneceu os nomes das mulheres, mas os montantes correspondem aos pagamentos já conhecidos feitos a Stormy Daniels, atriz de filmes pornográficos que afirma ter tido uma breve ligação com Trump em 2006, e a Karen McDougal, uma ex-modelo da revista Playboy que afirma também ter tido uma ligação com o multimilionário em 2006-2007.

Esta quarta-feira, soube-se que o antigo advogado de Donald Trump Michael Cohen foi intimado pelo Departamento de impostos e Finanças do Estado de Nova Iorque para prestar declarações sobre a Fundação do presidente dos EUA.