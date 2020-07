Trump diz que EUA estão “a recuperar” da “terrível praga da China” em mensagem do Dia da Independência

Depois de ter sido criticado por, na abertura das celebrações do Dia da Independência, ter feito pouca ou nenhuma referência à pandemia do coronavírus, que nos EUA bateu o recorde de infetados precisamente nesse dia, Donald Trump ‘redimiu-se’ na mensagem oficial que deixou aos norte-americanos no feriado do 4 de julho.

Num discurso optimista, Donald Trump declarou que o país "esta a recuperar e vai voltar maior do que alguma vez foi" depois da pandemia de Covid-19, que o presidente dos EUA descreveu como "a terrível praga da China"

"A Melania e eu queremos desejar a todos no nosso grande país um 4 de julho muito, muito feliz. É um dia que celebra muitas coisas, mas mais do que qualquer uma, celebra a liberdade."

Trump afirmou que "há quatro meses" o país "batia recordes na taxa de desemprego, na taxa de emprego, na bolsa" e no crescimento da economia. "Estávamos melhor do que qualquer país alguma vez esteve na História", defendeu.

"Estamos perto de ultrapassar. O nosso país está a voltar, os números de emprego são fantásticos, há muita coisa a acontecer que as pessoas ainda não veem, mas vão ver nos próximos meses", anunciou, sem no entanto revelar o que os cidadãos norte-americanos podem esperar para os próximos tempos, numa altura em que a pandemia de coronavírus no país não dá mostras de abrandar.

"Estamos a caminho de uma vitória tremenda, que vai acontecer e vai acontecer em grande. O nosso país vai ser maior do que nunca", finalizou Donald Trump na mensagem deixada.