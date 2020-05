Trump diz que Merkel e outros consideram os Estados Unidos o líder mundial na luta contra a covid-19

Os Estados Unidos registaram 1.568 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 78.746 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, foi hoje anunciado.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, disse que Merkel e outros líderes consideram os EUA o líder mundial na luta contra a covid-19."Eles veem-nos como o líder mundial quando se trata do combate ao coronavírus e estão a seguir-nos", revelou Trump na sexta-feira.Citando chamadas telefónicas com Angela Merkel, chanceler alemã, com o primeiro ministro do Japão e outros, o presidente afirma que todos eles "acreditam que os EUA estão a liderar o caminho para combater o vírus".

As autoridades norte-americanas contabilizaram também mais de 1,3 milhões de casos diagnosticados da covid-19, entre as 20:30 de sábado (01:30 de hoje em Lisboa) e a mesma hora na véspera, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, que atualiza os dados em permanência.