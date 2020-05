Trump diz que pandemia de coronavírus nos EUA "é pior que Pearl Harbor ou 11 de Setembro"

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira que a crise provocada pela pandemia de coronavírus "é pior que Pearl Harbor ou o ataque do 11 de Setembro de 2001".Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que a situação provocada pela Covid-19 teve um impacto nos EUA superior ao ataque japonês, à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havai, episódio que levou à entrada formal do país na Segunda Guerra Mundial. O presidente sublinhou ainda que a situação vivida com a Covid-19 é pior que o ataque terrorista ao World Trade Center, na cidade de Nova Iorque, a 11 de Setembro de 2001, que provocou a morte a cerca de 3 mil pessoas."Isto é pior que Pearl Harbor. É pior que o World Trade Center. E nunca deveria ter acontecido", afirmou.